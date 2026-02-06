الجمعة 2026-02-06 10:13 م

أزمة وقود بمطار القاهرة تؤخر إقلاع عدد من الرحلات

ارشيفية
 
الوكيل الإخباري-   تسببت أزمة وقود في مطار القاهرة بتأخر عشرات الرحلات الجوية؛ ما دفع برلمانيون إلى التحرك وتقديم طلبات بمساءلة الحكومة حول حقيقة التقصير وطريقة التعامل معه.

وبحسب تقارير محلية، تأخر عدد من رحلات الطيران التابعة لشركة مصر للطيران عن الإقلاع خلال الساعات الأخيرة؛ ما أدى لاستياء وضجر الركاب، والسبب هو تسرب في خطوط تموين الطائرات، واستعانة إدارة المطار بعربات متنقلة لتزويد الطائرات بالوقود.

 

وتقدم النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن "ما يتردد عن تسرب وقود بخطوط تموين الطائرات بمطار القاهرة الدولي، وما ترتب عليه من تأخير في إقلاع عدد من الرحلات الجوية".

وقال داود في طلبه الموجه إلى وزير الطيران: "نما إلى علمنا أن مطار القاهرة الدولي قد شهد تسربا في أحد خطوط تموين الطائرات، ما ترتب عليه اللجوء لسيارات الوقود المعدة لذلك بالمطار، وتم الدفع بثماني سيارات مجهزة تابعة لوزارة البترول للتغلب على المشكلة، ما ترتب عليه تأخير مواعيد الرحلات الجوية لعدد من الشركات".

 
 


