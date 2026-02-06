أزمة وقود بمطار القاهرة تؤخر إقلاع عدد من الرحلات

الوكيل الإخباري- تسببت أزمة وقود في مطار القاهرة بتأخر عشرات الرحلات الجوية؛ ما دفع برلمانيون إلى التحرك وتقديم طلبات بمساءلة الحكومة حول حقيقة التقصير وطريقة التعامل معه.

اضافة اعلان

وبحسب تقارير محلية، تأخر عدد من رحلات الطيران التابعة لشركة مصر للطيران عن الإقلاع خلال الساعات الأخيرة؛ ما أدى لاستياء وضجر الركاب، والسبب هو تسرب في خطوط تموين الطائرات، واستعانة إدارة المطار بعربات متنقلة لتزويد الطائرات بالوقود.