أسباب خفية لتوقف الحرب الأمريكية الإيرانية

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الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة نوفوستي أن تعليق الولايات المتحدة ضرباتها على إيران لا يعكس بالضرورة تقدما في المفاوضات بل يرتبط أيضا بنقص في مخزونات الأسلحة واقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. اضافة اعلان





وكتبت "نوفوستي" في تقرير نشرته أن الولايات المتحدة تواصل البحث عن مخارج دبلوماسية من الحرب مع إيران، أو على الأقل هذا ما يقوله المسؤولون الرسميون، لكن تعليق الضربات مرتبط أيضا بالمشكلات الأمريكية، حول ما يقود إليه الصراع المطول بين واشنطن وطهران.



قال المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، مؤخرا إن ترامب أوقف الضربات ضد إيران من أجل المفاوضات، بهدف إبقاء "ممر للفرص".



وبالفعل، أوقفت الولايات المتحدة سلسلة هجماتها التي استمرت قرابة أسبوعين، كما أوضحت طهران أنها تمتنع هي الأخرى عن تنفيذ ضربات انتقامية ضد القواعد الأمريكية.



وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينيا للتلفزيون الرسمي الإيراني: "ربما وضعت الولايات المتحدة سيناريوهات أخرى للأيام المقبلة، لكن الوضع الحالي لا يتوافق مع رغباتها".



وأضاف: "إذا أصر الأمريكيون على مواصلة الحرب والضربات الجوية، فإن جغرافيا الصراع ستتوسع".







