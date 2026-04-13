أستراليا: الولايات المتحدة لم تطلب منا المساعدة في السيطرة على "هرمز"

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن أستراليا لم تتلق أي طلب من الولايات المتحدة للمساعدة في فرض السيطرة المزمع على مضيق هرمز.





وقال ألبانيزي للقناة التاسعة "فعلوا ذلك بشكل أحادي، ولم يُطلب منا المشاركة. لم نتلق أي طلبات لم نوافق عليها".



أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أنها ستبدأ اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، يوم 13 نيسان، تنفيذ حصار على جميع حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية، وذلك بموجب إعلان صادر عن الرئيس الأميركي.





