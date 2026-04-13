الإثنين 2026-04-13 08:49 ص

أستراليا: الولايات المتحدة لم تطلب منا المساعدة في السيطرة على "هرمز"

سفينة في مضيق هرمز
سفينة في مضيق هرمز
 
الإثنين، 13-04-2026 06:49 ص
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن أستراليا لم تتلق أي طلب من الولايات المتحدة للمساعدة في فرض السيطرة المزمع على مضيق هرمز.اضافة اعلان


وقال ألبانيزي للقناة التاسعة "فعلوا ذلك بشكل أحادي، ولم يُطلب منا المشاركة. لم نتلق أي طلبات لم نوافق عليها".

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أنها ستبدأ اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، يوم 13 نيسان، تنفيذ حصار على جميع حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية، وذلك بموجب إعلان صادر عن الرئيس الأميركي.
 
 


تستضيف العاصمة الأميركية واشنطن، ابتداء من اليوم الاثنين، اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، بمشاركة واسعة من كبار مسؤولي الاقتصاد والمال حول العالم. ويشارك ا

اقتصاد محلي بمشاركة أردنية.. اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تنطلق اليوم

صعود الدولار بعد فشل محادثات السلام الأميركية الإيرانية

أسواق ومال صعود الدولار بعد فشل محادثات السلام الأميركية الإيرانية

تحذير من كارثة عالمية قد تعيد تشكيل مناخ الأرض

منوعات تحذير من كارثة عالمية قد تعيد تشكيل مناخ الأرض

3 شهداء جراء قصف الاحتلال وسط قطاع غزة

فلسطين 3 شهداء جراء قصف الاحتلال وسط قطاع غزة

ذهب

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا

تعبيرية

أخبار محلية إصابات متوسطة في حادثي تصادم بطريق سحاب والمفرق خلال 24 ساعة

ومنعت دخول غير الحاصلين على هذه التصاريح، ويُستثنى من ذلك من يحمل هوية مقيم صادرة من مكة المكرمة، أو من لديه تصريح حج، أو تصريح عمل في المشاعر المقدسة. في سياق متصل، أشارت إلى أن آخر موعد لمغادرة الق

عربي ودولي السعودية تعلن عن إجراءات جديدة استعدادا لموسم الحج

واشنطن تتحرك لإزالة ألغام مضيق هرمز بتقنيات غير مسبوقة

عربي ودولي واشنطن تتحرك لإزالة ألغام مضيق هرمز بتقنيات غير مسبوقة



 






