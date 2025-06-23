أستراليا تؤيد الضربة الأمريكية لإيران

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في تصريح صحفي لشبكة "ناين" التلفزيونية اليوم الاثنين إن بلادها تؤيد الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، مضيفة: "نحن نؤيد الإجراءات الرامية إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي".
وتابعت: "نحن نعرف ما قالته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو أن إيران تخصب اليورانيوم إلى مستويات عسكرية تقريبًا، تكفي لعدد من الأسلحة النووية".
وشددت وونغ على أن "هدفنا النهائي هو رؤية خفض التصعيد ".
روسيا اليوم
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