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أستراليا تؤيد الضربة الأمريكية لإيران

وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ
وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ
 
الإثنين، 23-06-2025 07:07 ص
الوكيل الإخباري-   أعربت الحكومة الأسترالية عن دعمها للضربة الجوية الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية، داعية رغم ذلك إلى تجنب الانزلاق إلى "حرب شاملة" في الشرق الأوسط.اضافة اعلان


وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في تصريح صحفي لشبكة "ناين" التلفزيونية اليوم الاثنين إن بلادها تؤيد الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، مضيفة: "نحن نؤيد الإجراءات الرامية إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي".

وتابعت: "نحن نعرف ما قالته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو أن إيران تخصب اليورانيوم إلى مستويات عسكرية تقريبًا، تكفي لعدد من الأسلحة النووية".

وشددت وونغ على أن "هدفنا النهائي هو رؤية خفض التصعيد ".

روسيا اليوم
 
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