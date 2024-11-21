أستراليا تتبنى قانونا يمنع استخدام الأطفال شبكات التواصل الاجتماعي

وأضاف: "إنه يعدل التشريعات الحالية التي تحكم السلامة على الإنترنت، مما سيوفر حماية أكبر للشباب الأسترالي في المراحل الحرجة من تطورهم".
وأردف رئيس الوزراء أن السلطات ستطلب من شركات التكنولوجيا وإدارات مواقع التواصل الاجتماعي اتخاذ خطوات معقولة لمنع المستخدمين دون سن 16 عاما من إنشاء حسابات وصفحات.
وأوضح أن "الحكومة ستفرض عقوبات صارمة على انتهاك القانون الجديد، وستواجه شبكات التواصل الاجتماعي غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (أكثر من 32 مليون دولار أمريكي) في حال انتهاك القانون الجديد"، مشيرا إلى أن القواعد الجديدة ستتناول شبكات التواصل الاجتماعي "سناب شات" و"تيك توك" و"انستغرام" و"إكس"، بينما ستظل منصتا "غوغل كلاسروم" و"يوتيوب" متاحتين للأطفال، بالإضافة إلى مواقع المراسلة وألعاب الإنترنت.
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