 
الخميس 2024-11-21 10:35 ص
 

أستراليا تتبنى قانونا يمنع استخدام الأطفال شبكات التواصل الاجتماعي

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 21-11-2024 09:22 ص

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الأسترالي آنتوني ألبانيز تبنّي السلطات قانونا يحظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي قبل سن 16 عاما.

اضافة اعلان

 

وأشار ألبانيز في بيان إلى أن أستراليا أقرت "قانونا رائدا على مستوى العالم يحدد الحد الأدنى لسن مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي عند 16 عاما".


وأضاف: "إنه يعدل التشريعات الحالية التي تحكم السلامة على الإنترنت، مما سيوفر حماية أكبر للشباب الأسترالي في المراحل الحرجة من تطورهم".


وأردف رئيس الوزراء أن السلطات ستطلب من شركات التكنولوجيا وإدارات مواقع التواصل الاجتماعي اتخاذ خطوات معقولة لمنع المستخدمين دون سن 16 عاما من إنشاء حسابات وصفحات.


وأوضح أن "الحكومة ستفرض عقوبات صارمة على انتهاك القانون الجديد، وستواجه شبكات التواصل الاجتماعي غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (أكثر من 32 مليون دولار أمريكي) في حال انتهاك القانون الجديد"، مشيرا إلى أن القواعد الجديدة ستتناول شبكات التواصل الاجتماعي "سناب شات" و"تيك توك" و"انستغرام" و"إكس"، بينما ستظل منصتا "غوغل كلاسروم" و"يوتيوب" متاحتين للأطفال، بالإضافة إلى مواقع المراسلة وألعاب الإنترنت.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة ترسل مشروع قانون الموازنة العامة لمجلس الأمة خلال أيام

xfh

أخبار الشركات "جو أكاديمي" ترعى الجلسة الحوارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني مع دولة رئيس الوزراء

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي يحدد "شرطا وحيدا" لاستعادة شبه جزيرة القرم

عيار الذهب 21 يصل إلى 53.9 ديناراً

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الأردن تصل لأعلى مستوى في أسبوع

جانب من الجلسة

أخبار محلية جلسة تعريفية بالبرنامج الوطني للتشغيل في غرفة تجارة الزرقاء

البقاء لله

نعـي فـاضل أيمن البلاونة في ذمة الله

شعير

أخبار محلية عطاء لشراء كميات من الشعير

تعبيرية

عربي ودولي أستراليا تتبنى قانونا يمنع استخدام الأطفال شبكات التواصل الاجتماعي



 


الأكثر مشاهدة