أستراليا تحت وطأة اجتياح الإعصار "ناريلي" .. انقطاع للتيار الكهربائي وتعطل لإنتاج الغاز الطبيعي

الوكيل الإخباري- اجتاح الإعصار المداري "ناريلي" المناطق الغربية من أستراليا اليوم الأحد، متسبباً بانقطاعات واسعة في التيار الكهربائي، وظواهر جوية نادرة، إلى جانب تعطيل إنتاج الغاز الطبيعي المسال في عدد من أبرز المنشآت الحيوية بالبلاد.





وبحسب صحيفة "فايننشال إكسبريس"، فقد آلاف الأشخاص الكهرباء نتيجة الرياح العاتية المصاحبة للإعصار، فيما تحولت السماء إلى اللون الأحمر في مشهد لافت جذب تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضح خبراء الأرصاد أن هذه الظاهرة ناجمة عن إثارة الإعصار كميات كبيرة من الغبار في منطقة "خليج شارك"، المعروفة بتربتها الغنية بأكسيد الحديد، ما أدى إلى تشتت الضوء وظهور السماء بهذا اللون.



وعلى الصعيد الاقتصادي، ألحق الإعصار اضطرابات كبيرة بقطاع الطاقة، حيث أعلنت شركتا "شيفرون" و"وودسايد" عن توقف الإنتاج في عدد من منشآتهما، شملت منصة "ويتستون" ووحدات في مصنع "جورجون" التابع لشركة شيفرون، إلى جانب تأثر مصنع "كاراتا" التابع لشركة وودسايد.



وتشكل هذه المنشآت نحو 5 بالمئة من القدرة الإنتاجية العالمية للغاز الطبيعي المسال، ما قد يزيد الضغوط على الإمدادات العالمية، كما شمل التأثير تعليق إنتاج الغاز المخصص للاستهلاك المحلي داخل أستراليا.



وقال متحدث باسم "شيفرون أستراليا" إن الأحوال الجوية القاسية المصاحبة لمرور الإعصار تسببت على الأرجح في توقف العمليات في موقعي جورجون وويتستون، مشيراً إلى أنه سيتم استئناف الإنتاج الكامل فور التأكد من سلامة المنشآت.



يشار إلى أن إعصار "ناريلي" ضرب اليابسة في البداية كإعصار مداري شديد من الفئة الرابعة في ولاية كوينزلاند يوم 20 آذار، قبل أن يعبر الإقليم الشمالي وصولاً إلى غرب أستراليا.





