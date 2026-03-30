أستراليا تخفض الضريبة على الوقود إلى النصف لمواجهة ارتفاع الأسعار

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، يوم الاثنين، عن خفض الضريبة على الوقود إلى النصف، في خطوة عاجلة لتخفيف الأعباء عن سائقي السيارات.





وأكد ألبانيزي أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ فوراً لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار البنزين الناتج عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدركاً الضغوط المعيشية الهائلة التي يواجهها الأستراليون.



وستخفض الضريبة، التي تبلغ حالياً 31 سنتاً من اليورو لكل لتر، لمدة ثلاثة أشهر، في إجراء سيكلف خزينة الدولة نحو 2.55 مليار دولار أسترالي (1.52 مليار يورو).



كما شملت الحزمة الحكومية تخفيض كلف نقل الشاحنات عبر تقليص رسوم الطرق للمركبات الثقيلة، لضمان استقرار أسعار السلع والبضائع في الأسواق.



وسعت الحكومة إلى طمأنة المستهلكين بأن شحنات الوقود لا تزال تتدفق بانتظام نحو البلاد.



وأوضح مسؤولون أن النقص الملحوظ في بعض البلدات الريفية لا يعود لفقدان المادة، بل إلى "الشراء بدافع الذعر" وعراقيل لوجستية في التوزيع، داعين المواطنين الأستراليين إلى عدم التهافت غير المبرر على محطات التزويد.



وفي خطوة داعمة، أعلنت ولايتا فيكتوريا وتسمانيا في جنوب البلاد عن جعل النقل العام مجانياً لتشجيع المواطنين الأستراليين على ترك سياراتهم.



وحث ألبانيزي سكان المدن على ترشيد الاستهلاك وتقليل الرحلات غير الضرورية، لتوجيه الوقود فوراً نحو المناطق الريفية التي تعاني من ضغوط كبيرة في الإمدادات.



ومن الناحية التشريعية، قدم البرلمان الأسترالي مشروع قانون يهدف إلى منح الحكومة صلاحيات لضمان شراء شحنات إضافية لتعزيز الاحتياطات الاستراتيجية.



وتشير البيانات الرسمية إلى أن مخزون البنزين يكفي البلاد لمدة 39 يوماً، بينما يكفي مخزون الديزل لثلاثين يوماً فقط، وهو ما يستدعي تحركاً سريعا لتأمين الأمن الطاقي.





