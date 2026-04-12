الأحد 2026-04-12 10:18 ص

أستراليا تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار بعد محادثات واشنطن وطهران

ارشيفية
 
الوكيل الإخباري- دعت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، الأحد، إلى المحافظة على وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط بعدما انتهت جولة المفاوضات الإيرانية-الأميركية في إسلام آباد من دون التوصل إلى اتفاق.

وقالت وونغ في بيان إن "الأولوية يجب أن تكون الآن لاستمرارية وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات"، مضيفة أن "انتهاء محادثات إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران من دون اتفاق هو أمر مخيّب للآمال".

وكان نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، قد أعلن الأحد، أن المحادثات مع إيران "لم تسفر عن اتفاق"، مشيرا إلى أنه يغادر إسلام آباد بعد تقديمه "العرض النهائي والأفضل" للإيرانيين.

فيما قال متحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الجانبين "توصلا إلى اتفاق بشأن عدد من النقاط في المحادثات، لكنّ وجهات النظر اختلفت على قضيتين مهمتين ولم يؤدِّ ذلك إلى اتفاق كامل".

وكانت المحادثات التي جرت في إسلام أباد أول لقاء مباشر بين الولايات المتحدة وإيران منذ أكثر من عقد من الزمان، وأعلى مستوى من المناقشات منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وقد تحدّد نتائج هذه المحادثات مصير وقف إطلاق النار الهش الذي يستمر لأسبوعين وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لنحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية، والذي أغلقته إيران منذ بدء الحرب. وقد تسبب هذا الصراع بارتفاع أسعار النفط العالمية ومقتل الآلاف من الأشخاص.

 
 


gnews

إصابة خطيرة لطفل داخل فندق مغلق منذ سنوات في عمّان .. وإجراءات مرتقبة بعد الحادثة

فل

فقا

ن

