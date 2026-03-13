أستراليا تطلب من دبلوماسييها غير الأساسيين مغادرة لبنان

11:33 ص

الوكيل الإخباري- قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ، الجمعة، إن أستراليا طلبت من مسؤوليها غير الأساسيين العاملين في لبنان مغادرة البلاد؛ بسبب "تدهور الوضع الأمني" في المنطقة.





وأضافت أن عددا محدودا من المسؤولين سيبقون في لبنان؛ لتقديم الدعم القنصلي للأستراليين.






