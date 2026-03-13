الجمعة 2026-03-13 12:50 م

أستراليا تطلب من دبلوماسييها غير الأساسيين مغادرة لبنان

الوكيل الإخباري-   قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ، الجمعة، إن أستراليا طلبت من مسؤوليها غير الأساسيين العاملين في لبنان مغادرة البلاد؛ بسبب "تدهور الوضع الأمني" في المنطقة.اضافة اعلان


وأضافت أن عددا محدودا من المسؤولين سيبقون في لبنان؛ لتقديم الدعم القنصلي للأستراليين.
 
 


