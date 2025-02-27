أستراليا تطلق صاروخا من جيل جديد إلى الفضاء

الوكيل الإخباري- أعلنت صحيفة SpaceNews الموعد الذي ستطلق فيه شركة Gilmour Space الأسترالية أول صاروخ من نوع Eris إلى الفضاء.



وتبعا للصحيفة فإن شركة Gilmour Space تخطط لتنفيذ أول عملية إطلاق لصواريخ Eris الفضائية الجديدة في موعد لايتجاوز 15 مارس المقبل، وستنفذ عملية الإطلاق من ميناء بوين الفضائي في كوينزلاند بأستراليا، وسيحمل الصاروخ إلى المدار نموذجا لقمر صناعي صغير.



ونوهت الصحيفة إلى أن الشركة كانت قد حصلت على ترخيص من وكالة الفضاء الأسترالية لإطلاق صاروخها الجديد في نوفمبر العام الماضي، وكانت تخطط لإطلاق الصاروخ مطلع ديسمبر الفائت، لكنها أجلت العملية حتى العام الجاري لإجراء المزيد من الفحوصات والتحقق من سلامة أجزاء الصاروخ ومعداته.

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وصاروخ Eris هو صاروخ فضائي خفيف ثلاثي المراحل، يمكنه نقل حمولات تصل أوزانها إلى 215 كلغ إلى مدار الأرض، وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن شركة Gilmour Spac جمعت تمويلا بقيمة 89.1 مليون دولار لتطوير وإطلاق هذا النوع من الصواريخ إلى الفضاء.

RT