الجمعة 2025-06-20 02:44 ص
 

أستراليا تعلق نشاط سفارتها في إيران بسبب تدهور الوضع الأمني

علم أستراليا
علم أستراليا
 
الجمعة، 20-06-2025 01:11 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج، إنّ كانبيرا علقت عمليات سفارتها في طهران بسبب تدهور الوضع الأمني في إيران، وأصدرت توجيهات بمغادرة جميع المسؤولين الأستراليين.اضافة اعلان


وأضافت وانج أن سفير أستراليا لدى إيران سيبقى في المنطقة لدعم استجابة الحكومة للأزمة.

وقالت وانج في بيان "نواصل التخطيط لدعم الأستراليين الراغبين في مغادرة إيران، ونبقى على اتصال وثيق مع الدول الشريكة الأخرى".
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي عاجل دوي انفجار وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في شمال إيران

علم إيران

عربي ودولي ايران تعتقل 16 شخصا بتهمة العمالة لإسرائيل

مسؤول أميركي: ترامب يريد منح الإيرانيين فرصة للعودة إلى رشدهم

عربي ودولي مسؤول أميركي: ترامب يريد منح الإيرانيين فرصة للعودة إلى رشدهم

علم إيران مرفوع في طهران

عربي ودولي تعيين رئيس جديد لجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني

إيران تمدد إلغاء الرحلات وإغلاق أجوائها

عربي ودولي إيران تمدد إلغاء الرحلات وإغلاق أجوائها

علم أستراليا

عربي ودولي أستراليا تعلق نشاط سفارتها في إيران بسبب تدهور الوضع الأمني

دوي انفجار في شمال العاصمة طهران

عربي ودولي دوي انفجار في شمال العاصمة طهران

عائلة نتنياهو

عربي ودولي للمرة الثانية.. نجل نتنياهو يلغي زفافه



 
 





الأكثر مشاهدة