أستراليا تعلق نشاط سفارتها في إيران بسبب تدهور الوضع الأمني

وأضافت وانج أن سفير أستراليا لدى إيران سيبقى في المنطقة لدعم استجابة الحكومة للأزمة.
وقالت وانج في بيان "نواصل التخطيط لدعم الأستراليين الراغبين في مغادرة إيران، ونبقى على اتصال وثيق مع الدول الشريكة الأخرى".
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