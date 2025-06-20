أستراليا تعلق نشاط سفارتها في إيران بسبب تدهور الوضع الأمني

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الوكيل الإخباري- قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج، إنّ كانبيرا علقت عمليات سفارتها في طهران بسبب تدهور الوضع الأمني في إيران، وأصدرت توجيهات بمغادرة جميع المسؤولين الأستراليين. اضافة اعلان





وأضافت وانج أن سفير أستراليا لدى إيران سيبقى في المنطقة لدعم استجابة الحكومة للأزمة.



وقالت وانج في بيان "نواصل التخطيط لدعم الأستراليين الراغبين في مغادرة إيران، ونبقى على اتصال وثيق مع الدول الشريكة الأخرى".