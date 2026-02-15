أستراليا تعلن استثمار 2.8 مليار دولار في منشأة جديدة لبناء غواصات نووية

09:50 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/764338 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت أستراليا، الأحد، أنها ستنفق 3.9 مليارات دولار أسترالي (2.8 مليار دولار أميركي) ستكون بمثابة "دفعة أولى" على منشأة جديدة لبناء غواصات نووية بموجب اتفاق "أوكوس" الأمني الذي أبرمته كانبيرا عام 2021 مع واشنطن ولندن. اضافة اعلان





ويهدف اتفاق "أوكوس" إلى تسليح أستراليا بأسطول من الغوّاصات المتطورة من الولايات المتحدة، ومن شأنه أيضا توفير تعاون في تطوير مجموعة من تقنيات الحرب.



وتُعدّ الغواصات التي سيبدأ بيعها عام 2032، جوهر استراتيجية أستراليا لتحسين قدراتها الهجومية بعيدة المدى في المحيط الهادئ، خصوصا ضدّ الصين.



وعلى المدى الطويل، يتوقع إنفاق حوالي 30 مليار دولار أسترالي على هذا المرفق.



وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز إن "التحوّل الجاري في أوزبورن يظهر أن أستراليا تسير على الطريق الصحيح لتوفير القدرة السيادية لبناء غواصاتنا التي تعمل بالطاقة النووية لعقود".



من جهته، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في بيان إن "الاستثمار في حوض بناء الغواصات في أوزبورن أمر مهم جدا لتزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية ومجهزة بأسلحة تقليدية".



وأضاف: "نحن نعمل على تسريع فرص (أوكوس) لتأمين قدرات الدفاع المستقبلية لأستراليا وإحداث ازدهار دائم وفرص عمل للبلاد".

تم نسخ الرابط





