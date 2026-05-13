الأربعاء 2026-05-13 08:36 ص

أستراليا تعلن اعتزامها الانضمام إلى البعثة الفرنسية البريطانية في هرمز

الأربعاء، 13-05-2026 06:29 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز الأربعاء إن بلاده ستنضم إلى مهمة "دفاعية بحتة" بقيادة فرنسا وبريطانيا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز.اضافة اعلان


وصرح مارلز بعد اجتماع ضم 40 دولة، أن أستراليا ستسهم بطائرة مراقبة من طراز Wedgetail E-7A التي أرسلت إلى المنطقة لحماية الإمارات من هجمات الطائرات المسيّرة الإيرانية.

وأضاف في بيان "أستراليا مستعدة لدعم مهمة عسكرية متعددة الجنسيات مستقلة ودفاعية بحتة بقيادة المملكة المتحدة وفرنسا، بمجرد إنشائها".
 
 


