أستراليا تعلن حالة "كارثة حرائق"

وبحسب ما نقلت "رويترز" فقد ضربت موجة حر شديدة ولاية فيكتوريا حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 مئوية وساهمت الرياح الملتهبة في تهيئة ظروف مواتية لانتشار حرائق الغابات، كما حدث خلال "الصيف الأسود" أواخر عام 2019 في المنطقة نفسها.
