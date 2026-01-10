السبت 2026-01-10 07:42 م

أستراليا تعلن حالة "كارثة حرائق"

السبت، 10-01-2026 07:03 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت السلطات الأسترالية اليوم السبت حالة "الكارثة" في جنوب شرق البلاد نتيجة حرائق حرجية اجتاحت منازل ومساحات شاسعة من الغابات.


وبحسب ما نقلت "رويترز" فقد ضربت موجة حر شديدة ولاية فيكتوريا حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 مئوية وساهمت الرياح الملتهبة في تهيئة ظروف مواتية لانتشار حرائق الغابات، كما حدث خلال "الصيف الأسود" أواخر عام 2019 في المنطقة نفسها.
 
 


