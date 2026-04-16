أستراليا تعلن زيادة الإنفاق العسكري

الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الاسترالي ريتشارد مارلز إن الحرب في إيران فاقمت من تعقد المشهد الاستراتيجي العالمي، وذلك لدى إعلانه عن زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري الأسترالي.



وأصدر مارلز تحديثا لمدة عامين بشأن استراتيجية الدفاع الاسترالية، وقال إنه من المقرر تخصيص 53 مليار دولار استرالي إضافية (38 مليار دولار) للإنفاق على الدفاع على مدار العقد المقبل.

وقال مارلز إن موازنة الدفاع سوف ترتفع من 2.8% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام إلى 3% بحلول 2033 " في الوقت الذي تواجه فيه استراليا ظروفا تعد الأكثر تعقيدا وتهديدا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".