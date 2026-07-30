أستراليا تقاضي تلغرام بتهمة التقصير في مكافحة المحتوى المرتبط بالإرهاب

وقد تواجه الشبكة بموجب القانون الأسترالي غرامة تصل إلى 54,6 مليون دولار أسترالي (33,2 مليون يورو)، بسبب عدم اتخاذها إجراءات في الوقت المناسب بعد إبلاغ مستخدمين أستراليين عن محتوى عنيف ومرتبط بالإرهاب.
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