الخميس 2026-07-30 12:31 م

أستراليا تقاضي تلغرام بتهمة التقصير في مكافحة المحتوى المرتبط بالإرهاب

أستراليا تقاضي تلغرام بتهمة التقصير في مكافحة المحتوى المرتبط بالإرهاب
أستراليا تقاضي تلغرام بتهمة التقصير في مكافحة المحتوى المرتبط بالإرهاب
 
الخميس، 30-07-2026 11:03 ص

الوكيل الإخباري-   رفعت الهيئة المنظمة للإنترنت في أستراليا، الخميس دعوى قضائية ضدّ شبكة "تلغرام" بتهمة التقصير في التزاماتها في ما يتعلق بمكافحة المحتوى المرتبط بالإرهاب.

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وقد تواجه الشبكة بموجب القانون الأسترالي غرامة تصل إلى 54,6 مليون دولار أسترالي (33,2 مليون يورو)، بسبب عدم اتخاذها إجراءات في الوقت المناسب بعد إبلاغ مستخدمين أستراليين عن محتوى عنيف ومرتبط بالإرهاب.

 
 


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