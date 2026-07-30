أستراليا تقاضي تلغرام بتهمة التقصير في مكافحة المحتوى المرتبط بالإرهاب

الوكيل الإخباري- رفعت الهيئة المنظمة للإنترنت في أستراليا، الخميس دعوى قضائية ضدّ شبكة "تلغرام" بتهمة التقصير في التزاماتها في ما يتعلق بمكافحة المحتوى المرتبط بالإرهاب.

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