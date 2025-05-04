أستراليا.. حزب العمال الحاكم يفوز في الانتخابات العامة

واختار غالبية الأستراليين حزب العمال بقيادة ألبانيز (62 عاما) على حساب التحالف الليبرالي الوطني اليميني بقيادة بيتر داتون (54 عاما).
وحزب العمال في طريقه إلى تحقيق غالبية برلمانية واسعة قد تتجاوز التوقعات، إذ إن زعيم المعارضة داتون خسر حتى مقعده التشريعي.
وأفادت توقعات صادرة عن هيئة الإذاعة الوطنية "آيه بي سي" بفوز ساحق لحزب العمال بحصده 85 مقعدا في البرلمان من أصل 150 حتى الآن، وبحصول ائتلاف داتون على 41 مقعدا والأحزاب الأخرى على تسعة مقاعد، فيما لا تزال نتائج 15 مقعدا غير محسومة.
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