أستراليا: نفوق جماعي لطيور بحرية بسبب إنفلونزا الطيور

الوكيل الإخباري- رصدت الحكومة الاتحادية، أول حالة نفوق جماعي في أستراليا بسبب السلالة إتش 5 من إنفلونزا الطيور لمجموعة كبيرة من الطيور البحرية المحلية في ولاية جنوب أستراليا.

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