الإثنين 2026-08-03 09:30 ص

أستراليا: نفوق جماعي لطيور بحرية بسبب إنفلونزا الطيور

أستراليا: نفوق جماعي لطيور بحرية بسبب إنفلونزا الطيور
أستراليا: نفوق جماعي لطيور بحرية بسبب إنفلونزا الطيور
 
الإثنين، 03-08-2026 08:33 ص

الوكيل الإخباري-   رصدت الحكومة الاتحادية، أول حالة نفوق جماعي في أستراليا بسبب السلالة إتش 5 من إنفلونزا الطيور لمجموعة كبيرة من الطيور البحرية المحلية في ولاية جنوب أستراليا.

اضافة اعلان


وأكدت وزيرة الزراعة جولي كولينز، الاثنين، أن الفحوصات المختبرية التي أجرتها الوكالة الوطنية الأسترالية للعلوم أكدت وجود الفيروس في مجموعة الطيور المريضة والنافقة بالقرب من بلدة كيب جافا.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

سشي

المرأة والجمال أحذية الباليه الشبكية.. صيحة الصيف الأبرز - صور

أزمة كبرى تهز كرة القدم العالمية .. يويفا يصعّد ضد فيفا

ترند أزمة كبرى تهز كرة القدم العالمية .. يويفا يصعّد ضد فيفا

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في الأردن اليوم

اقتصاد محلي 3.2 ألف طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي

فصل التيار الكهربائي غداً الثلاثاء عن سكان هذه المنطقة

أخبار محلية الحمل الكهربائي يسجل 4290 ميغاواط الأحد

ثيقب

فن ومشاهير أول ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الصحية - فيديو

العقود الموحدة للمعلمين بالمدارس الخاصة تُطبق إلكترونيًا لضمان حقوق العاملين

أخبار محلية الحكومة تقترح نظاما يصنف المدارس الخاصة إلى 6 فئات حسب ترتيبها

شصثي

طب وصحة البطاطس قد تساعد على إنقاص الوزن.. بشرط

مستعمرون يقتحمون المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال سلفيت

فلسطين مستعمرون يقتحمون المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال سلفيت



 
 






الأكثر مشاهدة

 