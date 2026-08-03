أستراليا: نفوق جماعي لطيور بحرية بسبب إنفلونزا الطيور

وأكدت وزيرة الزراعة جولي كولينز، الاثنين، أن الفحوصات المختبرية التي أجرتها الوكالة الوطنية الأسترالية للعلوم أكدت وجود الفيروس في مجموعة الطيور المريضة والنافقة بالقرب من بلدة كيب جافا.
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