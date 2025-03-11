أستراليا .. 120 ألف منزل لا تزال في ظلام دامس بسبب الإعصار ألفريد

وانقطعت الكهرباء عن نحو 310 آلاف منزل في جنوب شرق كوينزلاند، وما لا يقل عن 16 ألف منزل في شمال شرق نيو ساوث ويلز، يوم الأحد، بعد أن اجتاح الإعصار ألفريد المنطقة.
وعلى الرغم من أن الإعصار ألفريد تراجع مستواه إلى منخفض استوائي، إلا أنه جلب معه رياحًا قوية إلى الساحل الشرقي لأستراليا، مما أدى إلى اقتلاع أشجار وسقوط خطوط كهرباء في جنوب شرق كوينزلاند وشمال شرق نيو ساوث ويلز.
ويوم السبت، ضربت العاصفة القوية ألفريد مناطق الساحل الشرقي لأستراليا، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية، حيث أدت إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 330 ألف منزل وشركة.
وتسبب الإعصار المداري ألفريد، الذي تم تصنيفه الآن منخفضًا جويًا، في اقتلاع أشجار، وسقوط خطوط كهرباء، وإلحاق أضرار بالمباني.
سكاي نيوز
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