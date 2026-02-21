السبت 2026-02-21 02:08 م

"أسوشيتد برس": إدارة ترامب تخطط لإعادة فتح السفارة الأميركية بدمشق

"أسوشيتد برس": إدارة ترامب تخطط لإعادة فتح السفارة الأميركية بدمشق
علما سوريا والولايات المتحدة
 
السبت، 21-02-2026 10:51 ص

الوكيل الإخباري-   أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الكونغرس، أنها تعتزم المضي قدماً في التخطيط لإعادة فتح سفارة الولايات المتحدة في دمشق، والتي أُغلقت عام 2012.

اضافة اعلان


وجاء في إشعار وجه إلى لجان الكونغرس في وقت سابق من هذا الشهر، وحصلت وكالة "أسوشيتد برس" على نسخة منه، أن وزارة الخارجية أبلغت المشرّعين بـ "نية تنفيذ نهج تدريجي لاستئناف عمليات السفارة في سوريا.


وأشار الإشعار المؤرخ في الـ 10 من شباط، إلى أن الإنفاق على خطط إعادة الافتتاح سيبدأ خلال 15 يوما، أي الأسبوع المقبل، من دون تحديد جدول زمني لاستكمال هذه الخطط أو لعودة الموظفين الأمريكيين إلى دمشق بشكل كامل.


وتبحث الإدارة إعادة فتح السفارة منذ العام الماضي، وقد شكّل هذا الملف أولوية للمبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك.


وكان ترامب قال للصحفيين الجمعة: إن الرئيس أحمد الشرع يقوم "بعمل رائع"، وسوريا "بدأت تتماسك وتتحد بشكل جيد جدا".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس اللبناني جوزاف عون

عربي ودولي الرئيس اللبناني يدين الغارات الإسرائيلية في جنوب البلاد وشرقها

الجحملة

أخبار محلية الأوقاف تطلق فعالية أسبوعية بعنوان "معاً لحي أنظف"

بعد ارتفاع أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت

اقتصاد محلي بعد ارتفاع أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت

واتسآب

تكنولوجيا واتسآب تطلق ميزة جديدة طال انتظارها.. إليكم التفاصيل

غزة

فلسطين إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحي شرقي مدينة غزة

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين التصريحات التي أدلى بها سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل

غرفة صناعة الأردن

أخبار محلية صناعة الأردن: قطاع الجلدية والمحيكات رافعة للتوسع بالفروع الإنتاجية

"الاستهلاكية المدنية": لا بيع لزيت الزيتون التونسي اليوم وتوزيع الأدوار يبدأ الأحد

أخبار محلية الاستهلاكية المدنية: لا بيع لزيت الزيتون التونسي اليوم وتوزيع الأدوار يبدأ الأحد



 






الأكثر مشاهدة