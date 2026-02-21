"أسوشيتد برس": إدارة ترامب تخطط لإعادة فتح السفارة الأميركية بدمشق

وجاء في إشعار وجه إلى لجان الكونغرس في وقت سابق من هذا الشهر، وحصلت وكالة "أسوشيتد برس" على نسخة منه، أن وزارة الخارجية أبلغت المشرّعين بـ "نية تنفيذ نهج تدريجي لاستئناف عمليات السفارة في سوريا.
وأشار الإشعار المؤرخ في الـ 10 من شباط، إلى أن الإنفاق على خطط إعادة الافتتاح سيبدأ خلال 15 يوما، أي الأسبوع المقبل، من دون تحديد جدول زمني لاستكمال هذه الخطط أو لعودة الموظفين الأمريكيين إلى دمشق بشكل كامل.
وتبحث الإدارة إعادة فتح السفارة منذ العام الماضي، وقد شكّل هذا الملف أولوية للمبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك.
وكان ترامب قال للصحفيين الجمعة: إن الرئيس أحمد الشرع يقوم "بعمل رائع"، وسوريا "بدأت تتماسك وتتحد بشكل جيد جدا".
-
أخبار متعلقة
-
الرئيس اللبناني يدين الغارات الإسرائيلية في جنوب البلاد وشرقها
-
ترامب يوقّع أمرا تنفيذيا بفرض تعرفات جمركية دولية بنسبة 10%
-
مودي ولولا يجتمعان في نيودلهي سعيا لتعزيز التعاون في مجال المعادن النادرة
-
مقتل 3 أشخاص بضربة أميركية على قارب يشتبه بتهريبه مخدرات في المحيط الهادئ
-
أكسيوس: إدارة ترامب تدرس السماح بتخصيب نووي "رمزي" لإيران
-
إجلاء السكان من العديد من المباني في باريس بسبب تهديد بتفجيرات وبرج إيفل يرفض الإخلاء
-
الكونغرس الأمريكي يعتزم منع ترامب من مهاجمة إيران دون موافقة المشرعين
-
إجلاء مئات الجنود الأمريكيين من قطر والبحرين تحسبا من هجوم إيراني محتمل