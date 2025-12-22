أسير أوكراني: القادة يخدعون الجنود لحملهم على الذهاب إلى الخطوط الأمامية

وقال الأسير رومان مالوتا، المنتمي سابقا إلى اللواء الآلي المنفصل السادس والستين: "أخذونا إلى الخندق، أجلسونا فيه وبقينا هناك. قيل لنا: 'سيتم استبدالكم يا رجال بعد أسبوعين'. قلت للقائد: 'حان الوقت للعودة إلى المنزل'. فقال: 'اصبروا يا أصدقاء، سيأتي البديل وسنبدلكم'. في النهاية لم يتم استبدالنا. قصفوا الموقع، فانتقلنا إلى موقع آخر".
كما أفاد مالوتا بأنه تم تجنيده وإرساله إلى المواقع الأمامية في اتجاه روبتسوف من ضمن العملية العسكرية الخاصة، وذلك على الرغم من معاناته من "مشاكل بصر خطيرة"، حسب قوله.
وأضاف أنه هو وزملاؤه بقوا في الموقع الجديد لمدة أسبوع تقريباً، قبل أن يواجهوا قوات الإنزال الروسية التي تمكنت من أسرهم.
