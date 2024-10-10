أضرار جسيمة في مرغليوت وكريات شمونة تطالب السكان بالدخول للملاجئ

الوكيل الإخباري- أكدت صحيفة "يسرائيل هيوم" سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مبنى في مرغليوت بالجليل الأعلى، ونقلت عن شهود تأكيدهم تسجيل أضرار جسيمة.

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من جانبها، طالبت بلدية كريات شمونة السكان في المدينة بالدخول إلى الملاجئ والمناطق المحمية.



وقال حزب الله إنه استهدف كريات شمونة برشقة صاروخية كبيرة.