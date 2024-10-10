أضرار جسيمة في مرغليوت وكريات شمونة تطالب السكان بالدخول للملاجئ

من جانبها، طالبت بلدية كريات شمونة السكان في المدينة بالدخول إلى الملاجئ والمناطق المحمية.
وقال حزب الله إنه استهدف كريات شمونة برشقة صاروخية كبيرة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 40 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، وتحدث عن اعتراض عدد منها.
-
أخبار متعلقة
-
برلمانية أوكرانية تدعو قائد القوات الأوكرانية للاستقالة
-
إعلام عبري: بايدن لم يتوصل لتفاهمات مع نتنياهو حول ضرب إيران
-
العراق: لا توطين للاجئين لبنانيين
-
ترمب تكـتّم على إرسال فحوص "كوفيد" سراً لبوتين
-
إدارة بايدن تسعى لتشكيل حكومة لبنانية خالية من نفوذ حزب الله
-
مصدر عسكري سوري يكشف عن المواقع المستهدفة في الغارة الإسرائيلية فجر الخميس
-
باريس تستضيف المؤتمر الدولي لدعم لبنان
-
مقتل جندي إسرائيلي من اللواء 228