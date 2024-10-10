 
الخميس 2024-10-10 01:00 م
 

أضرار جسيمة في مرغليوت وكريات شمونة تطالب السكان بالدخول للملاجئ

جانب من القصف على الأراضي المحتلة
جانب من القصف على الأراضي المحتلة
الخميس، 10-10-2024 11:10 ص

الوكيل الإخباري- أكدت صحيفة "يسرائيل هيوم" سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مبنى في مرغليوت بالجليل الأعلى، ونقلت عن شهود تأكيدهم تسجيل أضرار جسيمة.

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من جانبها، طالبت بلدية كريات شمونة السكان في المدينة بالدخول إلى الملاجئ والمناطق المحمية.


وقال حزب الله إنه استهدف كريات شمونة برشقة صاروخية كبيرة.


وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 40 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، وتحدث عن اعتراض عدد منها.

 
gnews

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