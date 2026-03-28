أضرار كبيرة في رادار مطار الكويت جراء هجوم بمسيّرات

11:15 ص

الوكيل الإخباري- أسفر هجوم بطائرات مسيّرة عن وقوع "أضرار كبيرة" في نظام الرادار في مطار الكويت الدولي دون تسجيل أي إصابات، وفق ما أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتي السبت، مع دخول الحرب في الشرق الأوسط شهرها الثاني.





ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "كونا" عن المتحدث باسم هيئة الطيران المدني عبدالله الراجحي قوله إن "مطار الكويت الدولي تعرض لعدة هجمات بطائرات مسيرة دون تسجيل إصابات بشرية".



وأوضح أن "الهجوم أسفر عن أضرار كبيرة في نظام الرادار الخاص بالمطار وفرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت فورا التعامل مع الحادث".



واندلعت حرب إيران في 28 شباط، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعدد من المدن الأخرى، مما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.





