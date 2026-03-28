السبت 2026-03-28 12:15 م

أضرار كبيرة في رادار مطار الكويت جراء هجوم بمسيّرات

مطار الكويت الدولي
 
السبت، 28-03-2026 11:15 ص
الوكيل الإخباري-   أسفر هجوم بطائرات مسيّرة عن وقوع "أضرار كبيرة" في نظام الرادار في مطار الكويت الدولي دون تسجيل أي إصابات، وفق ما أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتي السبت، مع دخول الحرب في الشرق الأوسط شهرها الثاني.


ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "كونا" عن المتحدث باسم هيئة الطيران المدني عبدالله الراجحي قوله إن "مطار الكويت الدولي تعرض لعدة هجمات بطائرات مسيرة دون تسجيل إصابات بشرية".

وأوضح أن "الهجوم أسفر عن أضرار كبيرة في نظام الرادار الخاص بالمطار وفرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت فورا التعامل مع الحادث".

واندلعت حرب إيران في 28 شباط، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعدد من المدن الأخرى، مما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.
 
 


اقتصاد محلي ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 11.7%

عربي ودولي باكستان تستضيف الأحد اجتماعا يضم السعودية وتركيا ومصر حول الحرب بالمنطقة

عربي ودولي إصابة 5 وافدين بشظايا صاروخ إيراني تم اعتراضه في أبو ظبي

فن ومشاهير الموت يفجع أنجلينا جولي

فلسطين 29 يوما على إغلاق المسجد الأقصى والاحتلال يتذرّع بـ "الأوضاع الأمنية"

عربي ودولي أضرار كبيرة في رادار مطار الكويت جراء هجوم بمسيّرات

أخبار محلية وزير الصحة:دوام مسائي لـ 5 مراكز صحية محيطة بالبشير اعتباراً من 1 نيسان

أخبار محلية الجيش يحبط تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات



 






