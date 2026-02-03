أطباء بلا حدود تحذر من "تداعيات كارثية" لوقف نشاطاتها بغزة

11:10 ص

الوكيل الإخباري- حذر الأمين العام لـ"أطباء بلا حدود" كريستوفر لوكيير، أمس الاثنين، من أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بوقف نشاطات المنظمة في غزة سيكون له "تداعيات كارثية" على سكان القطاع. اضافة اعلان





ويأتي ذلك غداة إعلان الاحتلال الإسرائيلي أنه سيوقف نشاط "أطباء بلا حدود" في القطاع المحاصر والمدمر نهاية شباط، بسبب عدم تقديمها قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين، حيث اعتبرت المنظمة القرار "ذريعة" لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.



وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، قال لوكيير في مقر المنظمة بجنيف، إنه "خلال 2025 وحده قدمنا أكثر من 800 ألف استشارة طبية وعالجنا أكثر من 100 ألف حالة إصابة، ووفرنا أكثر من 700 مليون لتر من المياه في القطاع الفلسطيني".



وأضاف: نحن في مرحلة يحتاج خلالها الشعب الفلسطيني إلى المزيد من المساعدات الإنسانية، وليس أقل، مؤكداً أن وقف نشاطات "أطباء بلا حدود" سيكون له تداعيات كارثية على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.



وأتى القرار المعلن بحق "أطباء بلا حدود" بينما يشدد الاحتلال الإسرائيلي الشروط المفروضة على المنظمات الإنسانية لمواصلة العمل في الأراضي الفلسطينية.



وأكد الاحتلال في مطلع كانون الثاني الماضي أنه سينفذ الحظر على أنشطة 37 منظمة إنسانية دولية في قطاع غزة، حيث بات الموظفون الفلسطينيون العاملون لدى المنظمات الدولية يخضعون لقيود صارمة بناءً على توجيهات الاحتلال الصادرة في آذار 2025.



يُشار إلى أنه استشهد 1700 عامل في مجال الرعاية الصحية في غزة منذ بدء حرب الإبادة في 7 تشرين الأول 2023، بينهم 15 موظفاً لديها، بحسب المنظمة.

