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أطباء بلا حدود: خطر المجاعة والموت يهدد الجميع جنوب غربي السودان

علم دولة السودان
السودان
الأربعاء، 25-12-2024 04:57 م

الوكيل الإخباري-   قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن خطر المجاعة والموت بسبب أمراض سوء التغذية بات يهدد الجميع في ولاية جنوب دارفور جنوب غربي السودان.

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وأفادت المنظمة في بيان عبر منصة "إكس" اليوم الأربعاء، بأن الأطفال والحوامل والمرضعات هم الأكثر عرضة لسوء التغذية.


وأضاف البيان: "لا ينجو سوى عدد قليل جدًا من الناس من خطر المجاعة والموت الذي يشكله سوء التغذية في جنوب دارفور".

 
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