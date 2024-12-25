أطباء بلا حدود: خطر المجاعة والموت يهدد الجميع جنوب غربي السودان

الوكيل الإخباري- قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن خطر المجاعة والموت بسبب أمراض سوء التغذية بات يهدد الجميع في ولاية جنوب دارفور جنوب غربي السودان.

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وأفادت المنظمة في بيان عبر منصة "إكس" اليوم الأربعاء، بأن الأطفال والحوامل والمرضعات هم الأكثر عرضة لسوء التغذية.