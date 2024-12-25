أطباء بلا حدود: خطر المجاعة والموت يهدد الجميع جنوب غربي السودان

وأفادت المنظمة في بيان عبر منصة "إكس" اليوم الأربعاء، بأن الأطفال والحوامل والمرضعات هم الأكثر عرضة لسوء التغذية.
وأضاف البيان: "لا ينجو سوى عدد قليل جدًا من الناس من خطر المجاعة والموت الذي يشكله سوء التغذية في جنوب دارفور".
-
أخبار متعلقة
-
المرصد السوري: القوات الإسرائيلية توغلت أكثر في سورية
-
مقررة أممية: الجنائية الدولية أنسب مكان لمحاكمة الأسد
-
الكويت.. قرار جديد يخص الأشخاص المسحوبة جنسيتهم
-
قرارات من الحكومة السورية بخصوص الجامعات
-
السلطات السورية تعلن إحراق قرابة مليون حبة كبتاغون
-
سلاح خطير في الجيش المصري يقلق إسرائيل
-
اليمن.. ارتفاع وفيات الكوليرا إلى 54 حالة ورصد أكثر من 9 آلاف إصابة
-
قرار من السلطات السورية بشأن أسماء الأسد