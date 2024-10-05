“أطباء لبنان” تطلق نداء عاجلا لوقف “مجزرة” إسرائيل بحق الجهاز الصحي

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الوكيل الإخباري- وجهت نقابة أطباء لبنان، السبت، نداء “عاجلا” إلى منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة لوقف “المجزرة” الإسرائيلية بحق الجهاز الطبي اللبناني، عقب استشهاد وإصابة أفراد من الطواقم الطبية وخروج 3 مستشفيات في جنوب لبنان عن الخدمة. اضافة اعلان





وقالت إدارة مستشفى “صلاح غندور” في مدينة بنت جبيل الجنوبية، في بيان، إنها “تعرضت لقصف همجي صهيوني بعد تلقيها تحذيرا من العدو بإخلائها”، ما تسبب في خروج المستشفى عن الخدمة.



وأوضح البيان أن “القصف نتج عنه إصابة 9 أفراد من الطاقم الطبي والتمريضي، إصابات معظمها بليغة وخطيرة”.



وكالات





