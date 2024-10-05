“أطباء لبنان” تطلق نداء عاجلا لوقف “مجزرة” إسرائيل بحق الجهاز الصحي

وقالت إدارة مستشفى “صلاح غندور” في مدينة بنت جبيل الجنوبية، في بيان، إنها “تعرضت لقصف همجي صهيوني بعد تلقيها تحذيرا من العدو بإخلائها”، ما تسبب في خروج المستشفى عن الخدمة.
وأوضح البيان أن “القصف نتج عنه إصابة 9 أفراد من الطاقم الطبي والتمريضي، إصابات معظمها بليغة وخطيرة”.
وكالات
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