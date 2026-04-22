أطعمة موسمية تساعد على حرق الدهون في الربيع

الوكيل الإخباري- تُعتبر خضار الربيع من أفضل الخيارات الغذائية خلال هذا الفصل، لما تتميز به من خفة على المعدة وغناها بالألياف والماء، ما يساعد على تعزيز الشعور بالشبع وتقليل استهلاك السعرات الحرارية.

اضافة اعلان



ومن أبرز هذه الخضار السبانخ، الخس، الجرجير، الخيار، الكوسا، والهليون، إذ تحتوي هذه الأنواع على نسب عالية من الفيتامينات والمعادن، خاصة فيتاميني C وK، إضافة إلى مضادات الأكسدة التي تدعم عملية الأيض.



كما تسهم الألياف الغذائية في تحسين عملية الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم، ما يقلل من فرص تخزين الدهون في الجسم. لذلك يُنصح بإدخال هذه الخضروات ضمن النظام الغذائي اليومي، سواء في السلطات أو العصائر الخضراء أو كأطباق جانبية.