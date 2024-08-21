أعضاء مجلس الشعب السوري يؤدون القسم برئاسة أكبرهم سنا

وبعد كلمة رئيس المجلس المؤقت، أدى الأعضاء القسم الدستوري.
وفي 18 يوليو الماضي، أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.
-
أخبار متعلقة
-
تقارير عن تعرض سفينة تجارية لهجوم بالبحر الأحمر
-
الجيش الإسرائيلي: إطلاق 50 قذيفة من لبنان تجاه الجولان
-
الإذاعة العبرية الرسمية: إصابة مبانٍ بقذائف صاروخية في الجولان
-
لبيد: الحكومة الإسرائيلية خسرت الشمال
-
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخص بشظايا قذيفة في الجولان
-
الدفاع الروسية: حصيلة قتلى قوات كييف في كورسك بلغت 4130 قتيلا
-
إيران: نخطط لرد مفاجئ على إرهاب الاحتلال
-
حزب الله ينعى 3 مقاتلين قضوا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان