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أعضاء مجلس الشعب السوري يؤدون القسم برئاسة أكبرهم سنا

مجلس الشعب السوري
مجلس الشعب السوري
الأربعاء، 21-08-2024 12:56 م

الوكيل الإخباري-   أدى أعضاء مجلس الشعب السوري اليوم الأربعاء القسم الدستوري في اليوم الأول لأعمال دورة البرلمان الاستثنائية الأولى للدور التشريعي الرابع .

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 وترأس أعمال المجلس اليوم  أكبر أعضاء مجلس الشعب سنا النائب محمد خير دياب الماشي.

 

وقال الماشي في افتتاح الجلسة: "الدور التشريعي الرابع لمجلس الشعب جاء نتيجة انتخابات نزيهة بإشراف اللجنة القضائية العليا للانتخابات وتعبيرا عن وعي شعبنا والتزاما بتوجيهات الرئيس بشار الأسد".

وبعد كلمة رئيس المجلس المؤقت، أدى الأعضاء القسم الدستوري.

وفي 18 يوليو الماضي، أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.

 

روسيا اليوم

gnews

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