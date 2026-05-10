أعلى سلطة قضائية سورية تلاحق جنرالا أمنيا وثلاثة وزراء سابقين

وأفادت مصادر في وزارة العدل بأن القرار شمل إصدار مذكرات توقيف غيابية بحق علي مملوك مدير مكتب الأمن الوطني السابق وثلاثة وزراء عدل تعاقبوا في حكومات الأسد وهم: نجم الأحمد، هشام الشعار، وأحمد السيد.
وأضاف المصدر بأن تحريك الحق من قبل محكمة النقض ينطوي على تطور قانوني مهم باعتبار أن هذا الأمر يتصل بشكل مباشر بمحكمة الإرهاب التي حكمت بإدانة آلاف السوريين.
وأشار المصدر إلى أن هذا الإجراء يعني توقيفهم حال معرفة أماكن تواجدهم في ظل معلومات شبه مؤكدة عن أن اثنين منهم ما زالا داخل الأراضي السورية.
