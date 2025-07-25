أعلى محكمة بفرنسا تقضي ببطلان مذكرة لاعتقال بشار الأسد

وأصدر قضاة تحقيق فرنسيون المذكرة في تشرين الثاني 2023 بعد تحقيق أجرته باريس في هجمات بأسلحة كيماوية على مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في آب 2013 وهي هجمات قتلت أكثر من ألف شخص.
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