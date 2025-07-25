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أعلى محكمة بفرنسا تقضي ببطلان مذكرة لاعتقال بشار الأسد

بشار الأسد
بشار الأسد
 
الجمعة، 25-07-2025 10:25 م

الوكيل الإخباري-   قضت أعلى محكمة في فرنسا الجمعة ببطلان مذكرة اعتقال صدرت بحق بشار الأسد وذلك لأنها صدرت وهو لا يزال رئيسا لسوريا، لكنها قالت إن مذكرة جديدة قد تصدر حاليا لأنه لم يعد على رأس الدولة.

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وأصدر قضاة تحقيق فرنسيون المذكرة في تشرين الثاني 2023 بعد تحقيق أجرته باريس في هجمات بأسلحة كيماوية على مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في آب 2013 وهي هجمات قتلت أكثر من ألف شخص.

 
 
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