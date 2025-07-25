أعلى محكمة بفرنسا تقضي ببطلان مذكرة لاعتقال بشار الأسد

الوكيل الإخباري- قضت أعلى محكمة في فرنسا الجمعة ببطلان مذكرة اعتقال صدرت بحق بشار الأسد وذلك لأنها صدرت وهو لا يزال رئيسا لسوريا، لكنها قالت إن مذكرة جديدة قد تصدر حاليا لأنه لم يعد على رأس الدولة.

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