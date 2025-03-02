أغلبية اليابانيين يؤيدون عقوبة الإعدام

الوكيل الإخباري- كشف استطلاع حكومي أجري مؤخرا في اليابان أن أكثر من 80% من اليابانيين يؤيدون عقوبة الإعدام، ويطالبون بإقرارها في البلاد.



وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية أنه في حين أن نسبة التأييد لعقوبة الإعدام ارتفعت بمقدار 2.3% لتصل إلى 83.1% مقارنة بالاستطلاع السابق في عام 2019، فإن النسبة المطالبة بإلغائها ارتفعت بنسبة أكبر بلغت 7.5% لتصل إلى 16.5%، وفقا لنتائج الاستطلاع.



ويعتبر هذا هو الاستطلاع الخامس على التوالي الذي تتجاوز فيه نسبة التأييد لعقوبة الإعدام 80% في الاستطلاع الحكومي الذي يجرى كل خمس سنوات.

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يذكر أن اليابان مازالت واحدة من الدول القليلة بين الدول الصناعية الكبرى التي تتمسك بتطبيق عقوبة الإعدام.