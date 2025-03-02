أغلبية اليابانيين يؤيدون عقوبة الإعدام

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية أنه في حين أن نسبة التأييد لعقوبة الإعدام ارتفعت بمقدار 2.3% لتصل إلى 83.1% مقارنة بالاستطلاع السابق في عام 2019، فإن النسبة المطالبة بإلغائها ارتفعت بنسبة أكبر بلغت 7.5% لتصل إلى 16.5%، وفقا لنتائج الاستطلاع.
ويعتبر هذا هو الاستطلاع الخامس على التوالي الذي تتجاوز فيه نسبة التأييد لعقوبة الإعدام 80% في الاستطلاع الحكومي الذي يجرى كل خمس سنوات.
يذكر أن اليابان مازالت واحدة من الدول القليلة بين الدول الصناعية الكبرى التي تتمسك بتطبيق عقوبة الإعدام.
-
أخبار متعلقة
-
ماسك يؤيد انسحاب الولايات المتحدة من الأمم المتحدة و"الناتو"
-
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا باعتماد الإنجليزية اللغة الرسمية للولايات المتحدة
-
"أكسيوس": زيلينسكي ارتكب ثلاثة أخطاء أدت إلى فضيحة البيت الأبيض
-
روبيو يسرع تسليم مساعدات عسكرية أميركية لإسرائيل
-
أوغندا.. تسجيل ثاني حالة وفاة بسبب تفشي الإيبولا
-
سيناتور أمريكي: جميع تصرفات زيلينسكي كانت مخططة مسبقا
-
نائب وزير الدفاع الروسي يزور إفريقيا الوسطى
-
والتز: الوفد الأوكراني كان يبكي بعد المشاجرة