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أغلبية اليابانيين يؤيدون عقوبة الإعدام

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أرشيفية
الأحد، 02-03-2025 09:33 ص

الوكيل الإخباري- كشف استطلاع حكومي أجري مؤخرا في اليابان أن أكثر من 80% من اليابانيين يؤيدون عقوبة الإعدام، ويطالبون بإقرارها في البلاد.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية أنه في حين أن نسبة التأييد لعقوبة الإعدام ارتفعت بمقدار 2.3% لتصل إلى 83.1% مقارنة بالاستطلاع السابق في عام 2019، فإن النسبة المطالبة بإلغائها ارتفعت بنسبة أكبر بلغت 7.5% لتصل إلى 16.5%، وفقا لنتائج الاستطلاع.

ويعتبر هذا هو الاستطلاع الخامس على التوالي الذي تتجاوز فيه نسبة التأييد لعقوبة الإعدام 80% في الاستطلاع الحكومي الذي يجرى كل خمس سنوات.

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يذكر أن اليابان مازالت واحدة من الدول القليلة بين الدول الصناعية الكبرى التي تتمسك بتطبيق عقوبة الإعدام.

 

RT

 
gnews

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