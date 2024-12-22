أفراد الجيش السوري السابق يسلمون أسلحتهم لهيئة تحرير الشام

الوكيل الإخباري- اصطف أفراد من الجيش السوري، التابع للرئيس السابق بشار الأسد، وقوات الأمن خارج مبنى في دمشق أمس السبت لتسليم أسلحتهم والبدء في إجراءات التسوية تحت إشراف أعضاء من هيئة تحرير الشام، السلطة الحاكمة بحكم الأمر الواقع الآن.

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