أفغانستان تدعو واشنطن إلى التحلي بالعقلانية وعدم تكرار "الأساليب الفاشلة السابقة"

الوكيل الإخباري- دعت السلطات الأفغانية واشنطن إلى تجنب تكرار "الأساليب الفاشلة السابقة" والتحلي بالعقلانية، وذلك تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قاعدة "باغرام" الجوية.



وكتب نائب المتحدث باسم الإمارة الإسلامية في أفغانستان حمدالله فطرت: "خلال جميع المفاوضات الثنائية، جرى دوما إبلاغ الولايات المتحدة بأن استقلال أفغانستان وسلامتها الإقليمية يمثلان أولوية قصوى للإمارة الإسلامية. ومن الجدير بالتذكير أنه وفقا للاتفاق الموقع في الدوحة، التزمت الولايات المتحدة بـ"عدم استخدام أو التهديد باستخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأفغانستان، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. ومن الضروري أن تظل ملتزمة بتعهداتها".

وأضاف: "نؤكد مرة أخرى أنه بدلا من تكرار الأساليب الفاشلة السابقة، يجب اتباع سياسة قائمة على الواقعية والعقلانية".



وأكد البيان أن "إمارة أفغانستان الإسلامية تسعى إلى بناء علاقات بناءة مع جميع الدول على أساس المصالح المشتركة".



وتوعد الرئيس الأمريكي أفغانستان بعواقب سيئة إذا لم تقبل طلب الولايات المتحدة باستعادة قاعدة "باغرام" الجوية.



وهذه ليست المرة الأولى التي يلمح فيها ترامب إلى رغبته في استعادة "باغرام" إذ سبق أن فعل ذلك قبل أشهر، كما سبق لحركة طالبان أن رفضت هذا الطلب.