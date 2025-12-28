أفغانستان.. مقتل مساعد رئيس الاستخبارات في انفجار غاز بكابول

الوكيل الإخباري- أفادت قناة TOLOnews Plus بتلغرام، اليوم الأحد، أن ماولافي نعمان، مساعد مدير الإدارة الرئيسية للاستخبارات في أفغانستان (GDI) التابعة لـ"طالبان"، قتل في كابول في ظروف غامضة.

اضافة اعلان