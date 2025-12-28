أفغانستان.. مقتل مساعد رئيس الاستخبارات في انفجار غاز بكابول

وتعد الإدارة الرئيسية للاستخبارات (GDI) الجهاز الاستخباراتي الوطني لإمارة أفغانستان الإسلامية، الذي أنشئ بعد سيطرة "طالبان" على السلطة في أغسطس 2021 خلفا للإدارة السابقة للأمن الوطني في الجمهورية الإسلامية.
