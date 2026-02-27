أفغانستان: مقتل 55 جنديا باكستانيا في هجمات على مواقع عسكرية

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الدفاع الأفغانية، مساء الخميس، بمقتل 55 جنديا باكستانيا، وأسر آخرين، خلال هجمات تم تنفيذها على مواقع عسكرية.



وقالت الوزارة في بيان: "هاجمنا 19 موقعا عسكريا للجيش الباكستاني".

