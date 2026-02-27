الجمعة 2026-02-27 04:28 ص

أفغانستان: مقتل 55 جنديا باكستانيا في هجمات على مواقع عسكرية

علما باكستان وأفغانستان
 
الجمعة، 27-02-2026 03:13 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت وزارة الدفاع الأفغانية، مساء الخميس، بمقتل 55 جنديا باكستانيا، وأسر آخرين، خلال هجمات تم تنفيذها على مواقع عسكرية.

وقالت الوزارة في بيان: "هاجمنا 19 موقعا عسكريا للجيش الباكستاني".

وأضاف البيان أنه جرى استهداف مواقع عسكرية باكستانية في عدة نقاط على طول خط الحدود. 

 
 


