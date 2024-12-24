أفغانستان: واشنطن و"الناتو" عدوان مشتركان لنا ولإيران

وأضاف ستانيكزاي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء " سبما ذكرت وكالة أنباء "تولو": "إن الولايات المتحدة والعالم الغربي، وخاصة حلف شمال الأطلسي، لا يخوضون حربا ضدنا بالسلاح الآن، بل هم في حالة حرب سياسية واقتصادية معنا.
ووصف المسؤول الحدود الأفغانية الإيرانية بأنها واحدة من أكثر الحدود أمانا في المنطقة، "حاليا، الحدود بين إيران وإمارة أفغانستان الإسلامية، والتي يبلغ طولها أكثر من 900 كيلومتر، تعد من أكثر الحدود أمانا بين بلدين مسلمين ولم تسجل عليها أي حوادث خطيرة".
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