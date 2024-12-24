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أفغانستان: واشنطن و"الناتو" عدوان مشتركان لنا ولإيران

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أرشيفية
الثلاثاء، 24-12-2024 09:00 ص

الوكيل الإخباري- قال نائب وزير الخارجية الأفغاني للشؤون السياسية شير محمد عباس ستانيكزاي إن الولايات المتحدة و"الناتو" عدوان مشتركان لأفغانستان وإيران، ما يتطلب بتعزيز العلاقات بين كابل وطهران.

وأضاف ستانيكزاي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء " سبما ذكرت وكالة أنباء "تولو": "إن الولايات المتحدة والعالم الغربي، وخاصة حلف شمال الأطلسي، لا يخوضون حربا ضدنا بالسلاح الآن، بل هم في حالة حرب سياسية واقتصادية معنا. وهم يظهرون نفس الموقف والسلوك تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لذلك فإن أعدائنا (نفسهم)، وكلا البلدين بحاجة إلى تعميق وتعزيز علاقاتهما الودية".

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وأكد أن هناك حاجة إلى تطوير نهج موحد بين دول المنطقة في مكافحة الغرب، وخاصة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.


ووصف المسؤول الحدود الأفغانية الإيرانية بأنها واحدة من أكثر الحدود أمانا في المنطقة، "حاليا، الحدود بين إيران وإمارة أفغانستان الإسلامية، والتي يبلغ طولها أكثر من 900 كيلومتر، تعد من أكثر الحدود أمانا بين بلدين مسلمين ولم تسجل عليها أي حوادث خطيرة".

 

RT

 
gnews

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