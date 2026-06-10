أقمار اصطناعية تكشف تحركات الاحتلال شمال الخط الأزرق في لبنان

الوكيل الإخباري- رصدت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة -عبر صور أقمار اصطناعية التقطتها شركات إيرباص وبلانيت والقمر الأوروبي سينتينال- 5 مواقع تمركز عسكرية إسرائيلية داخل الجانب اللبناني من الخط الأزرق، خلال الفترة الممتدة بين 28 سبتمبر/أيلول 2024 والثامن من يونيو/حزيران الجاري.

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وتظهر صور الأقمار الاصطناعية 5 مواقع عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية شمال الخط الأزرق، بينها موقعان في قضاء صور، وموقع في قضاء بنت جبيل، وموقعان في نطاق مرجعيون ومحيطه.