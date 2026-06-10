أقمار اصطناعية تكشف تحركات الاحتلال شمال الخط الأزرق في لبنان

وتظهر صور الأقمار الاصطناعية 5 مواقع عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية شمال الخط الأزرق، بينها موقعان في قضاء صور، وموقع في قضاء بنت جبيل، وموقعان في نطاق مرجعيون ومحيطه.
وتكشف المقارنات بين الصور -"قبل" و"بعد"- تغيرات واضحة في هذه المواقع، تشمل شق طرق، وتسوية أراض، وظهور سواتر أو تجهيزات ميدانية في نقاط مرتفعة أو قريبة من محاور طرق حدودية.
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