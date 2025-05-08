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أكبر اشتباك جوي في العصر الحديث.. هل بدأت الحرب؟

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 08-05-2025 01:16 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن الأجواء بين الهند وباكستان شهدت إحدى أكبر وأطول المعارك الجوية في تاريخ الطيران الحديث، حيث اشتبكت 125 مقاتلة من الجانبين لأكثر من ساعة.اضافة اعلان


وصرح مصدر أمني باكستاني رفيع المستوى للشبكة:"إن 125 مقاتلة شاركت في المعركة لأكثر من ساعة، دون أن يغادر أي طرف مجاله الجوي".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام باكستانية اليوم الخميس بوقوع انفجار في مدينة لاهور شرقي باكستان، تزامن مع إسقاط الدفاعات الجوية طائرة مسيّرة هندية قرب مطار المدينة.

وقالت قناة "سما" الباكستانية: "سُمع دوي عدة انفجارات على طريق والتون السريع في منطقتي غوبال ناغار ونصير آباد في لاهور، بالقرب من مطار والتون. وهرع الناس إلى منازلهم، وأفادوا برؤية أعمدة من الدخان".

وأضافت: "الانفجار ناجم عن إسقاط طائرة بدون طيار، يتراوح حجمها بين 1.5 إلى 1.8 متر، تم التحكم بها من الخارج، وتم إسقاطها باستخدام نظام تشويش".

ونقلت القناة عن مصادر قولها إن "الطائرة المسيّرة كانت تُستخدم للتجسس على أماكن حساسة".

روسيا اليوم
 
gnews

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