أكثر من مليون إسرائيلي يركضون نحو الملاجئ

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إنّ الدفاعات الجوية اعترضت صاروخًا باليستيًا أطلق من لبنان بعد دوري صفارات الإنذار في حيفا.
-
أخبار متعلقة
-
بايدن: "يجب تجنب" اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط
-
سيناتور: إسرائيل استخدمت قنبلة أمريكية بالضاحية الجنوبية
-
الاحتلال: اعتراض مسيرتين قادمتين من لبنان
-
47 شهيدًا جديدًا في العدوان الإسرائيلي على لبنان
-
غارات إسرائيلية على اليمن
-
الصحة اللبنانية: استشهاد 14 مسعفا خلال يومين
-
حزب الله ينفي اغتيال أبو علي رضا
-
ميقاتي: لن نقبل باستباحة الطرقات والجيش مستعد لتطبيق الـ 1701