أكثر من مليون إسرائيلي يركضون نحو الملاجئ

10:03 م

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الوكيل الإخباري- كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ أكثر من مليون مستوطن إسرائيلي يركضون نحو الملاجئ بعد إطلاق صواريخ على حيفا وشمال الأراضي المحلتة. اضافة اعلان





وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إنّ الدفاعات الجوية اعترضت صاروخًا باليستيًا أطلق من لبنان بعد دوري صفارات الإنذار في حيفا.