الأحد، 09-11-2025 10:48 م
الوكيل الإخباري-   بلغت نسبة التصويت في الاقتراع الخاص في عموم العراق 82.48%، وفق ما أعلن رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر أحمد.اضافة اعلان


وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، تجاوز عدد المصوتين الكلي للتصويت الخاص مليونا و100 ألف.

وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة السابعة صباحا أمام أكثر من 1,3 مليون ناخب عسكري وأكثر من 26500 نازح من أصل أكثر من 21,4 مليون ناخب، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

وتجري الانتخابات التشريعية السادسة منذ الغزو الأميركي وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات دمّرت بنيته.

ويتنافس أكثر من 7400 مرشح ثلثهم تقريبا من النساء ومعظمهم ضمن تحالفات وأحزاب سياسية كبيرة، على 329 مقعدا لتمثيل أكثر من 46 مليون نسمة في ولاية تمتدّ لأربع سنوات.

ويُطبّق على هذه الانتخابات قانون كان قائما قبل تظاهرات تشرين الأول 2019 التي احتجّ فيها الآلاف ضدّ الفساد وضدّ القانون نفسه الذي يخدم برأي كثيرين مصالح الأحزاب الكبيرة.
 
 
أكثر من 1.1 مليون مصوّت في التصويت الخاص للانتخابات العراقية

أكثر من 1.1 مليون مصوّت في التصويت الخاص للانتخابات العراقية

