أكثر من 100 نائب بريطاني يطالبون ستارمر بالاعتراف بدولة فلسطينية

الوكيل الإخباري- دعا أكثر من 100 نائب في البرلمان البريطاني، من مختلف الأحزاب السياسية، رئيس الوزراء كير ستارمر بالاعتراف الفوري بدولة فلسطينية، في رسالة نظّمتها النائب العمالية سارة تشامبيون، رئيسة لجنة التنمية الدولية في البرلمان.

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