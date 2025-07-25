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أكثر من 100 نائب بريطاني يطالبون ستارمر بالاعتراف بدولة فلسطينية

ارشيفية
بريطانيا
 
الجمعة، 25-07-2025 05:19 م

الوكيل الإخباري-    دعا أكثر من 100 نائب في البرلمان البريطاني، من مختلف الأحزاب السياسية، رئيس الوزراء كير ستارمر بالاعتراف الفوري بدولة فلسطينية، في رسالة نظّمتها النائب العمالية سارة تشامبيون، رئيسة لجنة التنمية الدولية في البرلمان.

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وجاء في الرسالة، التي تداولت وسائل الإعلام البريطانية مضمونها، اليوم الجمعة، أن "الاعتراف البريطاني بدولة فلسطينية سيكون له أثر بالغ نظراً لدور بريطانيا في إعلان وعد بلفور وكونها السلطة المنتدبة السابقة على فلسطين".

 
 
gnews

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