أكثر من 1000 شقة غير صالحة للسكن في تل أبيب بعد الحرب الأخيرة

08:25 ص

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس بلدية تل أبيب رون هولداي، السبت، وجود أكثر من 1000 شقة "غير صالحة للسكن" في المدينة نتيجة الحرب الأخيرة ضد إيران.





وخلال الحرب الأميركية - الإسرائيلية التي اندلعت في 28 فبراير/ شباط الماضي، شنت إيران سلسلة متكررة من الهجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة على مدن رئيسية في إسرائيل، أبرزها تل أبيب والمناطق المحيطة بها، ردًا على ضربات مكثفة استهدفت مناطق إيرانية واسعة.



وأصابت بعض الصواريخ والشظايا الناتجة عن عمليات الاعتراض مبانٍ في تل أبيب ورمات غان وبني براك، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بالعشرات، إضافة إلى أضرار مادية في المباني والسيارات.



ونقلت القناة 12 عن هولداي قوله إن هناك "أكثر من 1000 شقة في تل أبيب ليست صالحة للسكن، إثر الأضرار التي ألحقتها الصواريخ والطائرات المسيّرة المنطلقة من إيران".



والخميس، ذكرت القناة ذاتها أن وزارة المالية الإسرائيلية تُقدّر كلفة 40 يومًا من الحرب على إيران ولبنان بنحو 17.5 مليار دولار.



ولا تشمل هذه الأرقام الأولية تكاليف عملية إعادة الإعمار المرتقبة، ولا تكلفة فقدان الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي نتيجة الإغلاق الجزئي للاقتصاد خلال الحرب، وفقًا للقناة.



وذكرت وسائل إعلام عبرية أن نحو 30 ألف إسرائيلي تقدموا بطلب إلى صندوق التعويضات التابع لسلطة الضرائب، للحصول على تعويضات عن أضرار مباشرة بالممتلكات، منها 18 ألفًا و408 طلبات عن أضرار مبانٍ، و2594 عن معدات، و6617 عن سيارات.



والأسبوع الماضي، قال موقع "كالكاليست" الاقتصادي إن حرب يونيو/ حزيران 2025 على إيران، والتي لم تستمر سوى 12 يومًا، بلغت تكلفة خطة التعويضات للشركات نحو 3 مليارات شيكل (نحو مليار دولار).



بينما في الحرب الأخيرة التي بدأت في 28 فبراير الماضي واستمرت حتى 8 أبريل/ نيسان الجاري (40 يومًا)، قدّرت وزارة المالية الإسرائيلية أن هذا المبلغ سيرتفع إلى 6.5 مليار شيكل (نحو 2.2 مليار دولار).



وفي 8 أبريل الجاري، بدأ وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى.



وجاء ذلك عقب جولة مفاوضات بين واشنطن وطهران استضافتها العاصمة الباكستانية إسلام آباد، دون التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.







