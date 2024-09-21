أكثر من 15 غارة إسرائيلية على جنوب لبنان خلال ربع ساعة

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان صفد والجولان والجليل الأعلى البقاء قرب المناطق المحمية.
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