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الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إنه تمّ رصد أكثر من 15 غارة إسرائيلية على جنوب لبنان خلال ربع ساعة. اضافة اعلان





من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان صفد والجولان والجليل الأعلى البقاء قرب المناطق المحمية.