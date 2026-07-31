أكثر من 16 ألف وفاة مرتبطة بموجات الحر في أوروبا

الوكيل الإخباري- أعلنت اللجنة الأوروبية للأمن الصحي أن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تغيير جذري في طريقة التعامل مع موجات الحر، وذلك بعد تسجيل أكثر من 16 ألف وفاة إضافية ارتبطت بدرجات الحرارة المرتفعة خلال صيف 2026، في وقت تؤكد فيه أن أوروبا التي تُعدّ الأسرع احترارًا في العالم، لا تزال غير مستعدة بالشكل الكافي لمواجهة هذا التهديد المتفاقم.

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