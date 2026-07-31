أكثر من 16 ألف وفاة مرتبطة بموجات الحر في أوروبا

وأوضحت اللجنة، في رأي قدمته للمفوضية الأوروبية، أن أنظمة الصحة العامة في العديد من دول الاتحاد لا تمتلك الجاهزية اللازمة للتعامل مع فترات الحر الشديد الممتدة، داعية إلى الانتقال من نهج الاستجابة للطوارئ بعد وقوعها إلى التخطيط الوقائي طويل الأمد، عبر تنسيق يشمل مختلف القطاعات والجهات الحكومية والمجتمع، وفق ما أوردت شبكة يورو نيوز الأوروبية اليوم الجمعة.
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