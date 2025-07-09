أكثر من 160 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد فيضانات تكساس

وقال أبوت خلال مؤتمر صحافي إنّه "في مقاطعة كير وحدها، هناك 161 شخصا في عداد المفقودين"، مشيرا إلى أنّ هذا الرقم مبني على عدد الأشخاص الذين أُبلغ عن فقدانهم من قبل أصدقائهم أو أقاربهم أو جيرانهم.
وبعد أربعة أيام على الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت عددا من مقاطعات الولاية، بعضها في منتصف الليل، تضاءلت الآمال بالعثور على ناجين، في حين حذّر الحاكم من أنّ أعداد المفقودين قد ترتفع مع استمرار عمليات البحث الشاقة.
وقال أبوت "من المرجّح جدا أن يُضاف المزيد إلى هذه القائمة" للأشخاص المفقودين من جراء الكارثة.
وأضاف أنّه حتى مساء الثلاثاء كان هناك خمسة من المخيِّمين ومرشد واحد لا يزالون في عداد المفقودين، بالإضافة إلى طفل آخر غير مرتبط بالمخيم.
وتابع الحاكم "ليس هناك ما هو أهمّ في قلوبنا وعقولنا من أبناء هذا المجتمع، وبخاصة أولئك الذين ما زالوا مفقودين".
وأحصت مقاطعة كير لوحدها سقوط 94 قتيلا بينما سقط القتلى الباقون وعددهم 15 على الأقل في مقاطعات أخرى من الولاية.
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