السبت 2026-03-21 06:13 م

أكثر من 20 دولة تبدي رغبتها بالمساهمة بالجهود لتأمين مضيق هرمز

أبدت أكثر من 20 دولة رغبتها بالمساهمة بالجهود لتأمين مضيق هرمز. وأدّى شلّ طهران حركة الملاحة في المضيق الذي يمرّ عبره عادةً خُمس إنتاج النفط العالمي بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال، إلى ارتفاع حاد
ارشيفية
 
السبت، 21-03-2026 04:44 م
الوكيل الإخباري-   أبدت أكثر من 20 دولة رغبتها بالمساهمة بالجهود لتأمين مضيق هرمز.


وأدّى شلّ طهران حركة الملاحة في المضيق الذي يمرّ عبره عادةً خُمس إنتاج النفط العالمي بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال، إلى ارتفاع حاد في أسعار المحروقات، ما يؤثر على الاقتصاد العالمي.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

العراق يعلن عودة الغاز الإيراني لتعزيز منظومته الكهربائية

عربي ودولي العراق يعلن عودة الغاز الإيراني لتعزيز منظومته الكهربائية

عربي ودولي غارات واسعة على طهران .. وإسرائيل تكشف "بنك الأهداف"

الطقس توضيح هام من الأرصاد حول حالة الطقس .. وأمطار رعدية في هذه المناطق

عربي ودولي إدارة ترامب تقاضي هارفارد وتطالبها برد مليارات الدولارات

نعـي فـاضل الحاجة زهدية قمر (أم محمد الخواجا) في ذمة الله

عربي ودولي بيان بلا ظهور .. لغز جديد يحيط بالمرشد الإيراني الجديد

عربي ودولي الجيش الأميركي: قدرة إيران على تهديد مضيق هرمز "تراجعت" جراء قصف منشأة لها تحت الأرض

أبدت أكثر من 20 دولة رغبتها بالمساهمة بالجهود لتأمين مضيق هرمز. وأدّى شلّ طهران حركة الملاحة في المضيق الذي يمرّ عبره عادةً خُمس إنتاج النفط العالمي بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال، إلى ارتفاع حاد

عربي ودولي أكثر من 20 دولة تبدي رغبتها بالمساهمة بالجهود لتأمين مضيق هرمز



 






الأكثر مشاهدة