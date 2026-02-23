أكثر من 200 سجين سياسي في فنزويلا يعلنون إضرابا عن الطعام

09:35 ص

الوكيل الإخباري- أعلن أكثر من 200 سجين سياسي في فنزويلا إضرابا عن الطعام مطالبين بالإفراج عنهم، حسبما أفاد أفراد من عائلاتهم بعد صدور قانون عفو عام جديد عقب إطاحة الرئيس السابق نيكولاس مادورو. اضافة اعلان





وبدأ السجناء إضرابهم عن الطعام ليلة الجمعة في سجن روديو 1 الواقع على مشارف كراكاس، بعدما اشتكوا من أن القانون يستثني كثرا منهم بسبب اتهامهم بالإرهاب.



ودخلت بعثة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر السجن لإجراء فحوص طبية للمحتجزين. كما تمكنت من دخول سجون أخرى، بما فيها سجن "إل هيليكوييدي" السيئ السمعة.



وقال منسق الشؤون الصحية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فنزويلا فيليبو غاتي، "هذه المرة الأولى التي يُسمح لنا فيها بدخول هذا السجن" مضيفا "أنها خطوة أولى، وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح".





