أكثر من 200 سجين سياسي في فنزويلا يعلنون إضرابا عن الطعام

وبدأ السجناء إضرابهم عن الطعام ليلة الجمعة في سجن روديو 1 الواقع على مشارف كراكاس، بعدما اشتكوا من أن القانون يستثني كثرا منهم بسبب اتهامهم بالإرهاب.
ودخلت بعثة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر السجن لإجراء فحوص طبية للمحتجزين. كما تمكنت من دخول سجون أخرى، بما فيها سجن "إل هيليكوييدي" السيئ السمعة.
وقال منسق الشؤون الصحية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فنزويلا فيليبو غاتي، "هذه المرة الأولى التي يُسمح لنا فيها بدخول هذا السجن" مضيفا "أنها خطوة أولى، وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح".
