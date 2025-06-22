أكثر من 200 موقع في طهران تعرض للقصف الإسرائيلي منذ بدء الحرب

وقال المحافظ للتلفزيون الرسمي إن أكثر من 200 موقع تعرض لهجمات من قبل إسرائيل.
وأضاف المحافظ أن أكثر من 120 وحدة سكنية "دمرت بالكامل"، فيما لحقت "أضرار" بـ 500 وحدة أخرى.
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