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أكثر من 200 موقع في طهران تعرض للقصف الإسرائيلي منذ بدء الحرب

مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بعد تعرضه للقصف الإسرائيلي قبل أيام في طهران
مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بعد تعرضه للقصف الإسرائيلي قبل أيام في طهران
 
الأحد، 22-06-2025 10:27 م
الوكيل الإخباري-   أعلن محافظ طهران محمد صادق معتمديان، الأحد، أن أكثر من 200 موقع في العاصمة الإيرانية تعرض لضربات إسرائيلية منذ بدء الحرب قبل عشرة أيام.اضافة اعلان


وقال المحافظ للتلفزيون الرسمي إن أكثر من 200 موقع تعرض لهجمات من قبل إسرائيل.

وأضاف المحافظ أن أكثر من 120 وحدة سكنية "دمرت بالكامل"، فيما لحقت "أضرار" بـ 500 وحدة أخرى.
 
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