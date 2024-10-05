الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية البريطانية إن أكثر من 250 بريطانيا غادروا لبنان حتى الآن على رحلات استأجرتها الحكومة البريطانية.

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ووضعت عدة دول من مختلف أنحاء العالم خطط طوارئ لإجلاء رعاياها من لبنان بعد تصعيد كبير في القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله.