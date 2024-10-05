أكثر من 250 بريطانيا غادروا لبنان

ووضعت عدة دول من مختلف أنحاء العالم خطط طوارئ لإجلاء رعاياها من لبنان بعد تصعيد كبير في القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله.
ولم تنفذ أي دولة عملية إجلاء عسكرية واسعة النطاق بعد، لكن بعض الدول تنظم رحلات طيران عارض لمساعدة رعاياها في المغادرة، فيما يرتب البعض بأنفسهم إجراءات المغادرة.
-
أخبار متعلقة
-
لقاء محتمل بين الأسد وأردوغان.. متى وأين؟
-
واشنطن تجاهلت "سوء استخدام" إسرائيل للقنابل الأمريكية
-
قتلى ومصابين بحادث مروع في مصر
-
الدفاعات السورية تتصدى لأهداف معادية
-
حزب الله لم يتلق حتى الساعة أية أنباء تتعلق بمصير هاشم صفي الدين
-
سقوط صاروخ قرب ميناء حيفا
-
مسؤولون أمريكيون: لن نشارك إسرائيل في الرد على إيران
-
مصادر إسرائيلية: الرد سيكون قاسيا وكبيرا وفي إيران