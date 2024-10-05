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أكثر من 250 بريطانيا غادروا لبنان

أعلام بريطانيا ولبنان
أعلام بريطانيا ولبنان
السبت، 05-10-2024 12:40 م

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية البريطانية إن أكثر من 250 بريطانيا غادروا لبنان حتى الآن على رحلات استأجرتها الحكومة البريطانية.

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ووضعت عدة دول من مختلف أنحاء العالم خطط طوارئ لإجلاء رعاياها من لبنان بعد تصعيد كبير في القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله.


ولم تنفذ أي دولة عملية إجلاء عسكرية واسعة النطاق بعد، لكن بعض الدول تنظم رحلات طيران عارض لمساعدة رعاياها في المغادرة، فيما يرتب البعض بأنفسهم إجراءات المغادرة.

 
gnews

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