الأحد 2026-08-02 10:21 ص

أكثر من 350 هزة ارتدادية خلال 5 أيام في كوماموتو اليابانية

أكثر من 350 هزة ارتدادية خلال 5 أيام في كوماموتو اليابانية
أكثر من 350 هزة ارتدادية خلال 5 أيام في كوماموتو اليابانية
 
الأحد، 02-08-2026 08:37 ص
الوكيل الإخباري-   وحسبما أفادت قناة "NHK"، تم تسجيل 359 هزة ارتدادية في المنطقة حتى الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت الياباني.اضافة اعلان


ومن بينها، رافق 194 هزة شعور بقوة نقطة واحدة على مقياس من سبع درجات المعتمد في اليابان، و101 هزة بقوة نقطتين، و43 هزة بثلاث نقاط، و16 هزة بأربع نقاط، وخمس هزات بخمس نقاط.

وفي منطقة محافظة كوماموتو في جزيرة كيوشو جنوب غربي اليابان، وقع الزلزال عند الساعة 16:27 بالتوقيت الياباني، وبلغت قوته 7.1 درجة، وأسفر عن مقتل 38 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين.
 
 


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